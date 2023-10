Avion: pourquoi les prix des bagages à main sont-ils si différents d’une compagnie à l’autre?

Quand le bagage à main est-il devenu payant?

Il y a quelques années, les bagages à main étaient encore gratuits, toutes compagnies aériennes confondues. Ils étaient toutefois déjà balisés par la taille ou le poids. C’est à partir de 2018 que le bagage à main a commencé à devenir payant chez Ryanair puis chez d’autres compagnies low cost. Le supplément est estimé entre 6 et 20 euros selon le billet et la compagnie, rapporte la RTBF.

Que peuvent faire les compagnies?

Selon la législation européenne, les compagnies aériennes disposent d’une « liberté commerciale totale » en ce qui concerne le transport de bagages. Elles peuvent choisir elles-mêmes leurs tarifs et organisent comme elles le souhaitent la gestion des bagages des passagers.

Toutefois, un récent arrêt de la Cour européenne de justice dit que « les bagages à main, doivent être considérés, en principe, comme un élément indispensable au transport des passagers. Par conséquent, le transport des bagages à main ne saurait faire l’objet d’un supplément de prix, pourvu que ceux-ci répondent à des exigences de poids et de dimension raisonnables et satisfassent aux prescriptions de sécurité applicables.»

Bientôt tous gratuits?

Et pourtant, ils sont bien payants chez certaines compagnies. C’est pourquoi le Parlement européen a approuvé, ce mercredi, une résolution réclamant la gratuité du bagage à main. Si la gratuité n’est pas pour demain, cette résolution pourrait toutefois faire bouger les choses. Elle vise en tout cas à mieux protéger le consommateur et à mettre davantage de clarté dans les frais qui varient avec le temps et les compagnies.

Le bagage à main n’en est plus un

Ce que dénonce le Parlement européen, c’est la tactique sournoise de certaines compagnies qui ont tout simplement modifié la définition du bagage à main. Avant, il s’agissait d’une petite valise ou d’un sac de huit à dix kilos, désormais ce n’est plus qu’un sac à main ou un sac à dos. Le bagage à main reste inclus dans le prix du billet mais sa taille et son poids ont été sensiblement réduits ! Les règles et les tarifs sont très variés et permettent difficilement une comparaison entre les compagnies.

«Aucun supplément ne doit être facturé»

Ce que veut donc le Parlement, c’est que la loi soit respectée. «Nous exigeons qu’aucun supplément pour les bagages ne soit facturé et nous demandons à la Commission européenne de faire respecter la loi, tout en précisant qu’il est nécessaire de définir précisément ce que sont un poids et des dimensions ‘raisonnables’ pour des bagages à main, et de s’attaquer à la complexité des normes des compagnies aériennes en matière de bagages», demandent les eurodéputés.

