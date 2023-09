Voici pourquoi il faudrait éviter de dormir en avion !

Quand on se retrouve dans un avion pour un vol de quelques longues heures, pour beaucoup c’est l’opportunité de mater un film, de manger un bout et de faire un petit somme. Cet été, nous vous donnions même cinq conseils pour bien dormir dans un avion . Mais est-ce vraiment une bonne idée? Tout le monde n’est pas de cet avis!

«Essayez de rester éveillé pendant votre vol»

«Essayez de rester éveillé pendant votre vol», lance Bobby. Selon lui, c’est la meilleure solution pour résister au jet lag. Mais du coup, vous avez peur d’être fatigué à l’arrivée? Justement, c’est le but! «Cela vous aidera à vous sentir fatigué à l’arrivée et vous pourrez vous coucher directement une fois arrivé à votre logement», explique l’ancien steward.

Restez suffisamment fatigué pour dormir le soir venu

«Si vous arrivez plus tôt dans la journée, programmez un réveil et faites une sieste. Réveillez-vous, profitez du reste de votre journée et vous devriez être encore assez fatigué pour dormir le soir, ce qui vous permettra d’ajuster votre horloge biologique au fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez», estime Bobby Laurie. Évidemment, ce conseil ne sera pas toujours simple à appliquer. Parfois, il est même carrément impossible. Mais si vous avez un jour l’opportunité, essayez-le et vous nous en direz des nouvelles!