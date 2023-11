Bientôt un nouveau bon d’État en décembre

C’est notre confrère SudInfo qui a partagé l’heure nouvelle sur son site. «La décision sera annoncée ce vendredi mais nous avons déjà appris qu’il y aura bien un nouveau bon d’État en décembre, ou même peut-être plus d’un, début décembre.», affirme le média. Apparemment, une communication officielle en provenance du ministre et de l’Agence de la dette sera donnée aux alentours de ce vendredi ou lundi. Ce nouveau bon sera émis le 4 décembre et pourra être souscrit durant une semaine d’après Sud info. Une aubaine pour les épargnants belges!

C’est quoi encore ce truc?

Au cas où vous l’auriez oublié, «lorsque vous achetez un bon d’État, vous prêtez votre argent durant un certain nombre d’années à l’État. Celui-ci vous paie chaque année des intérêts qui sont fixés au préalable. À la date d’échéance du bon d’État, votre capital vous est remboursé.», explique Wiki fin. Le taux d’intérêt de cebon d’État est fixé lors de son émission et ne change plus. «Pour rappel, avec un précompte réduit de 30 à 15% sur ce bon, l’État proposait en septembre un taux net de 2,81%. Un taux attractif, donc.», souligne SudInfo. Pas étonnant que lors du premier bon, près de 21 milliards de souscriptions avait été enregistré.

À quoi faut-il s’attendre pour ce nouveau bon?

Pour l’instant, il semblerait que des di scussions soient encore en cours: «On doit étudier avec l’Agence de la dette l’évolution des taux d’épargne des banques. On doit faire une analyse et voir ce que ça donne.», a révélé Miet Deckers, la porte-parole de Vincent Van Peteghem à Sud Info. Rien n’est encore gravé dans le marbre.

On peut également se demander si ce nouveau bon d’État sera à un an ou si on sera plutôt à 3, 5, 8 ou encore 10 ans. Seul le temps nous le dira mais peu importe ce que l’État choisit de faire, dans tous les cas, «il pourra tout de même être intéressant (dans le cas d’un bon à plus long terme), en proposant un taux garanti durant la durée du bon, alors que les taux sur les marchés vont sans doute diminuer à partir de l’année prochaine», affirme Sud Info.

Est-ce vraiment sûr?

Oui, rassurez-vous. Comme le met en avant Wikifin, les bons d’État belges constituent un investissement sûr. «Si vous êtes un investisseur qui apprécie la sécurité, le bon d’État est un placement pour vous. Mais la sécurité a un prix. Le rendement du bon d’État est inférieur à celui de placements plus risqués.», prévient le site.

Il n’y a plus qu’à attendre maintenant.