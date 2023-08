Le bon d’État est-il vraiment une bonne affaire ? «La probabilité que les banques annoncent une hausse des taux d’intérêt reste faible»

Un bond’État est une sorte d’obligation par laquelle vous prêtez de l’argent au gouvernement pour une période convenue en échange d’un intérêt. Vous récupérez votre capital à l’échéance.Une obligation d’État peut être émise sur différentes périodes maisle bond’État actuellement émisest exceptionnellement court: un an seulement. Les intérêts nets, c’est-à-dire après déduction du précompte mobilier, s’élèvent à 2,81%. Concrètement, cela signifie que si vous investissez 1.000€, vous récupérerez votre capital au bout d’un an, majoré de 28,1€.

Comment acheter une obligation d’État ?

Vous pouvez acheter un certificat d’État auprès de votre banque ou via la plateforme de l’Agence Fédérale de la Dette .Le montant minimum est de 100€. Attention: certaines banques factureront des frais d’environ 0,15% pour la conservation des obligations d’État. Vous pouvez vous inscrire auprès des banques jusqu’au 1er septembre et à l’Agence jusqu’au 31 août.

Quels sont les avantages de ce chèque gouvernemental ?

Une obligation d’État est un investissement sûr, surtout si on la compare à d’autres investissements.Avec un investissement, vous devenez propriétaire de l’entreprise à laquelle vous donnez du capital, avec une obligation, vous devenez créancier. En cas de faillite, les créanciers sont payés en premier, puis les actionnaires.De plus, il y a peu de chances que la Belgique fasse faillite d’ici un an.