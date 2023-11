Bientôt une amende pour les parents d’enfants turbulents au restaurant ?

Les enfants peuvent être (un peu) agités lorsqu’on les emmène au restaurant. Tous les parents seront d’accord pour le dire. Et cela n’est souvent pas du goût des clients sans enfant qui veulent, eux, manger dans le calme. Voilà pourquoi depuis quelque temps, certains restaurants ont décidé de prendre le taureau par les cornes en interdisant tout simplement la présence d’enfants . Mais ce n’est pas l’option que le restaurant Toccoa Riverside, situé en Géorgie, aux États-Unisa choisie…

Amende pour enfants dissipés

À défaut d’interdire l’entrée aux familles avec enfants, le restaurant américain a opté pour une autre solution pour faire régner le calme pendant le service. Pour inviter les parents à surveiller leurs enfants, il a tout simplement décidé de leur imposer une amende en cas de débordement. Oui, vous avez bien lu. Le restaurant a ainsi facturé un supplément de 50$ (48€) à quelques clients parce que leurs enfants couraient dans la pièce et qu’ils ne pouvaient pas les gérer.

Une mesure controversée

Cette amende a interloqué les clients et les internautes, bien que le restaurateur ait expliqué que la mesure était très clairement annoncée sur le menu. Sur la carte, on peut en effet lire que les parents «incapables de se montrer de bons parents» payeront pour le repas ce forfait en supplément. À noter que le montant est assez conséquent, ce qui a donc très vite créé un buzz important autour du restaurant, le restaurateur ayant reçu à la fois des messages de soutien et des insultes. Sans se laisser démonter, il a bien gardé l’amende au menu.