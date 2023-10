Boycott de McDonald’s: voici comment le fast-food s’est retrouvé mêlé au conflit israélo-palestinien

Depuis début octobre, de nombreux habitants du Moyen-Orient boycottent les restaurants McDonald’s, certains allant même jusqu’à les attaquer. Mais qu’est-ce qui peut bien créer la colère des pro-palestiniens ? Non, le prix du BigMac n’a pas augmenté et l’enseigne n’a pas non plus décidé de supprimer le McFlurry de sa carte. La raison est toute autre. On t’explique.