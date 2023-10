Conflit israélo-palestinien: comment éviter les fake news et les images violentes ?

Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les fake news. Entre images choquantes non datées, informations contradictoires et témoignages poignants, on peut facilement se faire avoir. Metro t’explique comment t’informer de façon intelligente et éviter ainsi de tomber dans le piège de la désinformation.

Depuis le début de l’attaque lancée par le groupe palestinien du Hamas samedi dernier, toutes sortes d’informations circulent sur les réseaux sociaux. Sur X ce sont près de 50 millions de messages qui ont été échangés dans le monde en un seul week-end. Et parmi cette masse d’informations en tout genre, il devient très difficile de faire un tri entre fake news, images sordides et témoignages sincères. Metro te donne quelques clés pour ne pas te faire avoir par la propagande et t’informer au mieux en ligne.

Bien choisir qui l’on suit

Pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation, il est important de suivre des comptes que l’on connaît. Que ce soit sur Instagram, TikTok ou X, tu dois pouvoir identifier la personne qui tient le compte. Il s’agit d’un premier gage de qualité. Malheureusement, avec la certification payante sur X et Instagram, il devient de plus en plus compliqué de savoir si un compte est sérieux, n’importe qui pouvant créer un compte officiel. Un petit v bleu ne signifie donc pas que le compte ne relaye pas la propagande venant de l’un des deux camps. Si tu ne connais pas la personne qui tweet ou poste une vidéo, renseigne-toi, trouve de qui il s’agit et analyse les contenus publiés auparavant. Il est important d’identifier la personne pour savoir si son contenu est biaisé ou non.

À lire aussi Conflit israélo-palestinien: le nombre de morts ne cesse de grimper

Ne rien partager sans vérification

Si tu as un doute sur la véracité d’une information ou d’une image/vidéo, il est important de l’analyser. Par exemple, pour vérifier une photo, il est possible de faire une recherche d’image inversée via les moteurs de recherche Google ou Yandex. Faire cette recherche te permettra de retrouver de quand date réellement l’image et par qui elle a été initialement postée. Pareil pour les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Prends le temps de chercher l’information dans ton moteur de recherche pour voir si elle se retrouve dans un média fiable et vérifiée. Les médias restent le meilleur outil pour comprendre l’information et la décrypter. Si malgré tes recherches, l’origine de l’info ou de l’image reste obscure, le mieux est de ne pas la partager pour ne pas prendre le risque de faire circuler de fausses informations.

Filtrer les infos

Il est aujourd’hui possible de filtrer les images et les contenus sensibles sur les réseaux sociaux. Pour cela, il suffit d’activer une cache pour ne pas tomber sur des images choquantes sans l’avoir cherché. Si tu ne le savais pas, tu peux aussi définir des termes à invisibiliser, comme «explosion» ou «morts». Cela peut être utile pour se protéger de contenus violents ou choquants et ne pas tomber dans la paranoïa.

À lire aussi Conflit israélo-palestinien: L’attaque du Hamas sur Israël a déjà coûté la vie à au moins 600 Israéliens

Laisser faire le temps

À l’ère des réseaux sociaux, lorsqu’un événement important se produit, les informations sont partagées de manière quasi instantanée. Et parmi ce flux d’informations, il est plus que probable que de nombreuses images et affirmations circulent sans aucune vérification. Voilà pourquoi, il vaut souvent mieux attendre quelque temps que ce flux diminue et que les informations vérifiées prennent le dessus. Il est aussi important de se déconnecter de temps en temps des réseaux sociaux pour ne pas laisser cette actualité devenir anxiogène.