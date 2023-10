C’est fini, Homer n’étranglera plus Bart dans les Simpson: «Notre société ne sait plus rire»

Pourquoi une décision si radicale?

La raison est très simple: si, dans la série et pour les enfants qui regardent le show, voir Homer étrangler Bart peut être source de rire vu le comique qui entoure en général cette situation, en réalité, il s’agit d’une démonstration de violence intrafamiliale qui ne fait plus rire (du tout) certains adultes. Jugeant ces scènes de «véritable honte», une véritable polémique est née autour de la série en outre-Atlantique il y a plusieurs mois.

La réaction des internautes

« Notre société ne sait plus rire et c’est dangereux… on interdit tout pour la bonne causes, n’oublions pas que les Simpson sont une caricature de la société et souligne les problèmes avec l’humour» a pointé l’un d’entre eux. Un autre s’est immédiatement insurgé: «Nan Homer qui étranglait Bart c’est la base après ça sera quoi il fait un régime sans donuts??». «Oh c’est dommage c’était tellement drôle je ne comprends pas pourquoi ils veulent retirer le gag que maintenant alors qu’avant ça ne gênait personne?» déplore une autre.