«Arrêtez le film, nous ne voulons pas voir ça»: Des enfants de dix ans regardent la version horreur de «Winnie l’Ourson»… par erreur

Tout le monde connaît «Winnie L’Ourson», ce petit ours qui raffole de miel. Mais saviez-vous qu’il existe aussi une version horreur de ce personnage de la littérature créé en 1926 par l’écrivain britannique Alan Alexander Milne? Intitulé «Winnie l’Ourson: du sang et du miel», ce film d’horreur a été malencontreusement montré à des jeunes de dix ans dans une école de Miami. On vous laisse deviner la réaction des enfants… et des parents.