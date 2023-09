C’est quoi ces étranges fils blancs qui tombent du ciel?

Ces derniers jours, dans certaines régions de France, comme en Champagne et dans une moindre mesure dans le Nord et le Pas-de-Calais, des habitants sont surpris de découvrir d’étranges fils blancs sur le sol. Sur les réseaux sociaux, de drôles de photos et de vidéos circulent où l’on voit se balancer de longs filaments blancs balancés par le vent, accrochés à des arbres ou des herbes, volant dans les airs ou retombés sur le sol.