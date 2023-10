C’est quoi ces mystérieux «cercles de fées» présents sur trois continents?

À quoi ressemblent les «cercles de fées»?

Ils existent sur trois continents

Une récente étude scientifique menée par Emilio Guirado, scientifique de l’université d’Alicante en Espagne, et publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, a montré que les cercles de fées existaient en réalité dans une dizaine de pays, répartis sur trois continents.» Nous avons mené une évaluation globale et systématique des modèles de végétation ressemblant à des cercles de fées et nous avons découvert des centaines d’emplacements similaires à ces modèles sur trois continents», a expliqué le chercheur à The Independant.