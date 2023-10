Les scientifiques font la découverte mystérieuse d’un huitième continent

Malgré la technologie dont on dispose à l’heure actuelle, les scientifiques et les chercheurs ne sont pas aussi rapides que l’équipage de Colomb. En effet, il a fallu 375 ans aux scientifiques pour découvrir le huitième continent du monde , caché depuis toujours.

Un supercontinent

On a toujours appris à l’école qu’il n’y a que sept continents . Et pourtant, en 2017 un groupe de géologues a fait la Une des journaux en annonçant qu’il avait découvert un huitième continent . L’équipe l’a nommé: Zealandia – Te Riu-a-Māui en langue Māori. «Zealandia est un très grand continent de 4,9 millions de km² (1,89 million de miles carrés) qui fait environ six fois la taille de Madagascar», comme le rapporte la BBC .

Un mystère qui n’est pas encore entièrement résolu

Mais six ansaprès la reconnaissance de ce huitième continent,il reste mystérieux, ses secrets étant jalousement gardés sous 2 kilomètres d’eau. Et pour cause: il émerge au fur et à mesure des profondeurs de l’océan. À l’époque de la découverte, 94% du continent était encore immergé. Les géologues ignorent encore beaucoup de choses à son sujet. Par exemple: comment se fait-il que ce continent ne se soit jamais scindé? En effet, la croûte continentale a généralement une profondeur d’environ 40 km. Mais pour Zealandia elle ne s’étend plus qu’à 20 km de profondeur.