Mystérieuse découverte sur Neptune: de nouvelles informations sur les vortexs sombres révélées!

Il y a près de 25 ans, la sonde Voyager 2 capturait un Grand Dark Spot, qui fascinera durant de longues années les scientifiques. Il y a quelques semaines, c’est une nouvelle découverte en la matière qui excite toute la communauté astronome à travers le monde.

En effet, c’est depuis la Terre que l’on a observé un Grand Dark Spot, grâce à des instruments basés sur notre planète. «Depuis la première découverte d’un spot sombre, je me suis toujours demandé ce que sont ces caractéristiques sombres, éphémères et insaisissables», explique Patrick Irwin, de l’univrsité d’Oxford.

On en sait donc plus sur les vortexs sombres, qui sont des tempêtes anticycloniques. Ils apparaissent et disparaissent comme des sortes de fantômes. Contrairement à Saturne et Jupiter, les vortex de Neptune n’ont pas de nuage dans le centre et, cela, on ne sait toujours pas pourquoi.

De la difficulté d’observer Neptune

Il n’est pas évident d’observer des vortexs sombres de Neptune, notamment à cause de la distance avec cette planète, ainsi que sa nature. Jusqu’en 2018, seul le télescope spatial Hubble pouvait les observer, mais depuis lors Patrick Irwin et ses équipes ont réussi à l’observer avec le MUSE du Very Large Telescope. Grâce à cela, les chercheurs ont pu détecter la lumière du soleil se reflétant sur Neptune, afin de reconstituer un spectre 3D de la planète. Et le vortex sombre n’est, en fait, pas un trou dans l’atmosphère de Neptune. Cette couleur plus profonde caractéristique de ces vortexs est due à l’assombrissement des particules dans la couche de sulfure d’hydrogène de Neptune.

Autre surprise pour les scientifiques qui ne cessent d’en découvrir plus sur ce phénomène: un nuage lumineux accompagnait le vortex, différent des nuages de méthane habituellement observés. « C’est une augmentation stupéfiante de la capacité de l’humanité à observer le cosmos », explique l’astronome Michael Wong de l’université de Californie. Désormais, donc, on peut observer Neptune depuis la Terre, ce qui permet aux scientifiques d’en savoir beaucoup plus sur cette planète.