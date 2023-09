C’est quoi ces patchs NuCalm que certaines stars se collent sur le poignet?

Est-ce que vous vous souvenez des bracelets Power Balance ? Véritable phénomène de mode, ce bracelet censé améliorer la puissance, la souplesse et l’équilibre s’était vendu à des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde avant d’être condamné pour publicité mensongère. L’histoire serait-elle en train de se répéter avec NuCalm? C’est ce qu’on va essayer de voir.

Quels sont les bienfaits supposés?

L’entreprise NuCalm a été fondée par Jim Poole, un homme d’affaires diplômé en psychologie. Ce patch promet de lutter efficacement contre l’anxiété et le stress. «Vingt minutes de repos avec NuCalm équivalent à deux heures de sommeil normal», peut-on lire sur le site de l’entreprise. Comment? Eh bien via une petite bobine de Tesla qui se trouve dans le patch et qui se connecterait au «méridien du maître Cœur» pour diffuser de l’acide γ-aminobutyrique, (souvent abrégé en GABA) au cerveau.