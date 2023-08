Pourquoi Meghan Markle a coupé les ponts avec ses anciens amis

Meghan Markle semble avoir fait un grand tri dans ses relations et amis. En effet, outre les distances qu’elle a prises avec son père et sa demi-sœur, elle aurait également coupé les ponts avec de nombreux amis de longue date. Parmi ceux-ci, sa meilleure amie d’enfance Ninaki Priddy, la mondaine canadienne Jessica Mulroney ainsi que le couple Beckham. Pourquoi un tel tri? Une experte en relations apporte des éléments de réponse.

Un changement de vie radical

Selon Kate Mansfield, experte en relations interrogée par le Mirror, la duchesse de Sussex, du fait d’avoir intégré par son mariage avec le prince Harry la famille royale britannique, a changé d’horizon et probablement modifié ses registres de valeurs. «Les personnes qui accordent de l’importance à la croissance et au développement personnel se débarrassent souvent de leurs amis et de leurs relations au fil des ans, car elles changent au point de ne plus avoir grand-chose en commun avec leurs anciens amis», a ainsi expliqué Kate Mansfield. «Cela peut être dû à des valeurs, un style de vie et des intérêts différents», a précisé l’experte. Autant de facteurs que l’on retrouve dans le parcours de Meghan Markle pour devenir membre d’une famille royale.