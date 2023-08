Colruyt, Carrefour, Delhaize: pourquoi ces supermarchés sont dans la tourmente?

Depuis 1997, les experts récoltent des données en ce qui concerne le surpoids et l’obésité en Belgique. Les experts sont unanimes: ces chiffres sont en augmentation. Près d’un Belge sur deux est en surpoids, tandis que 16% de la population est obèse.

Les supermarchés en tort?

Au nord du pays, des chercheurs ont analysé l’organisation des cinq plus grandes chaînes de supermarchés, à savoir Colruyt, Carrefour, Delhaize, Lidl et Aldi. Selon eux, les clients font généralement leurs courses dans des environnement malsais et sont incités à acheter des produits qui ne sont pas bons pour la santé. C’est encore dans les zones à faibles revenus.

En moyenne, un rayon de dix mètres de long n’est composé que de 3,6 mètres de produits sains. Le reste, ce ne sont que des aliments «ultra-transformés». Et c’est aux caisses que ce type de produits est le plus présent, puisqu’on atteint une proportion de 97,5% d’aliments ultra-transformés. Par ailleurs, les produits mauvais pour la santé sont généralement positionnés à l’avant et à l’arrière des allées. Tout cela est sans compter sur les messages marketing sur les emballages, notamment sur les confiseries et autres biscuits sucrés.

Il existe des engagements de la part des supermarchés pour promouvoir des produits plus sains, notamment via le Nutri-Score, mais c’est, selon les chercheurs, largement insuffisant et il est impératif de faire mieux.

