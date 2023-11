Comment Action est devenu l’un des magasins préféré des Belges?

Ce sont nos confrères du Soir qui relaient l’information: entre 2015 et 2022, Action a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 168%. Le modèle de la chaîne de magasins a un modèle limpide, puisqu’il repose sur des prix cassés. Mais Action, c’est désormais plus que ça.

Comment ces prix sont aussi bas?

Un porte-parole de l’entreprise néerlandaise explique comment Action s’y prend pour faire des prix aussi bas: «Nous achetons en grandes quantités. Puis nous avons des processus standardisés et efficaces, des emplacements peu coûteux et peu de dépenses en publicité.» Et ces prix cassés, c’est précisément ce que recherchent les Belges en cette période d’inflation galopante. «Action est passé d’un magasin de brol pas cher qui répond à un plaisir instantané à un magasin de destination pour une population (à bas revenu) qui sait qu’elle peut y trouver des habits bon marché», analyse Pierre-Alexandre Billiet.