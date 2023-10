Comment deux planètes sont entrées en collision sous les yeux médusés des chercheurs?

Tout a commencé à cause d’un passionné d’astronomie répondant au nom d’Arttu Sainio. En examinant des courbes de lumières d’étoiles, ce dernier a remarqué quelque chose d’inhabituel. La luminosité d’une certaine étoile a doublé pendant trois ans avant de disparaître sans explication au fur et à mesure. Une découverte très étrange que le fan d’astronomie a immédiatement partagée sur Twitter (X).

Une équipe de chercheurs prend le relais

Son post a ensuite attiré l’attention d’une véritable équipe de chercheurs qui s’est empressée d’étudier le phénomène de plus près. Après avoir nommé cette fameuse étoile «ASASSN-21q», ils ont réalisé toute une série de tests et d’observations pour essayer de comprendre ce qu’il se passait.

Si, techniquement, voir des étoiles perdre de leur luminosité n’est pas rare, Arttu Sainio a souligné sur les réseaux sociaux qu’environ deux ans et demi avant que la lumière de l’étoile ne s’estompe, l’émission de lumière infrarouge provenant de son emplacement avait augmenté d’environ 4%. Or, comme le souligne The Conversation, la lumière infrarouge est émise le plus fortement par les objets à des températures très élevées de plusieurs centaines de degrés Celsius. Après des mois de recherche, les scientifiques ont finalement compris ce qui se tramait.