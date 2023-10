Comment le télescope James-Webb est sur le point de percer le mystère de l’aube cosmique?

Depuis sa mise en service en 2022, le télescope spatial James-Webb ne cesse d'’impressionner les scientifiques et nous permet de faire des pas de géant pour mieux comprendre l’univers. Désormais, les scientifiques vont bientôt pouvoir observer l’aube cosmique, ce qui leur permettra de répondre à de nombreuses questions sur la formation des premières étoiles et des galaxies.

Le télescope spatial James-Webb, c’est quoi?

Le télescope spatial James Webb, souvent abrégé en JWST (pour James Webb Space Telescope), est un observatoire spatial conçu pour étudier l’Univers dans l’infrarouge. Il est nommé en l’honneur de James E. Webb, l’administrateur de la NASA de 1961 à 1968. Les objectifs scientifiques du télescope James Webb sont vastes et incluent l’étude de la formation des étoiles et des galaxies, la caractérisation des atmosphères de planètes extrasolaires, la recherche des premières galaxies et étoiles de l’Univers, et bien plus encore. Et justement, on risque de bientôt faire des pas de géant en ce qui concerne le premier des objectifs du télescope.

Quelles sont les dernières nouvelles du télescope?

Les scientifiques affirment qu’ils sont sur le point d’observer l’aube cosmique, soit l’époque où les premières étoiles et galaxies se sont formées, grâce à JWST. « Au cours des douze derniers mois, nous avons probablement fait plus de progrès qu’au cours des vingt dernières années, grâce à la puissance de ce télescope» , explique fièrementl’astrophysicien Richard Ellis, de l’University College de Londres.

Des nouvelles informations?

L’observation de ces galaxies lointaines, correspondant à une époque située à des centaines de millions d’années après le début de l’univers, nous a déjà révélé certains secrets. Ces galaxies seraient moins nombreuses et plus lumineuses que ce que l’on a toujours cru en cosmologie jusqu’alors. Deux raisons qui pourraient expliquer cela: les premières étoiles seraient plus massives que celles observées aujourd’hui et émettraient donc plus de lumière, ou les premières galaxies formaient leurs étoiles plus rapidement.

Quelles implications?

Si ces hypothèses se vérifient, c’est tout le modèle de la cosmologie qui devrait être repensé, même si dans l’absolu, il n’est pas fondamentalement faux. «Nous ne sommes pas sur le point de renoncer à la théorie du Big Bang», explique Ellis.

Étant donné la composition chimique des galaxies, les scientifiques pensent qu’ils sont proches d’observer le début de l’aube cosmique, puisque les premières étoiles étaient composées quasi uniquement d’hydrogène et d’hélium. Cela reste difficile à observer, puisque les étoiles peuvent naître et mourir en «seulement» cinq millions d’années. « Cela nécessitera beaucoup de temps d’observation, mais il est possible que nous obtenions des résultats dans les prochaines années», conclut l’expert.