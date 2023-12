Covid-19: faut-il craindre le nouveau variant JN.1 à l’approche de Noël?

Il se nomme JN.1 et il pourrait bien venir perturber les fêtes de fin d’année. Ce nouveau variant du SARS-CoV-2 progresse. Des tests menés dans les eaux usées en France le prouvent: ils révèlent «une forte augmentation (+24%) de la détection du SARS-CoV-2» la semaine du 27 novembre par rapport à la semaine précédente, témoin «d’une circulation active du virus dans l’Hexagone», relève BFMTV. Le taux de positivité des tests dans les labos français est, en outre, de 27,1%, ce qui représente un bon de 2,8 points par rapport à la semaine précédente.

Faut-il s’inquiéter?

Le variant JN.1, descendant du variant BA.2.86 et appartenant à la famille du variant Omicron, pourrait être responsable de cette (légère) recrudescence épidémique, selon les spécialistes. Il ne présente toutefois pas de caractéristiques particulières. Une hausse des cas est donc attendue mais «on n’attend pas une grande vague, il n’y a pas de panique», rassure le docteur Jean-Pierre Thierry, consultant santé de BFMTV.

Vaccination et gestes barrières

Ce nouveau variant pourrait toutefois provoquer l’hospitalisation voire le décès de personnes fragiles. C’est pourquoi les médecins rappellent -surtout à l’approche des fêtes de Noël- l’importance des gestes barrières (hygiène des mains, aération, etc.) et de la vaccination pour les personnes de plus de 65 ans. Le vaccin a été modifié pour s’adapter au variant XBB 1.5, qui est proche du nouveau variant JN.1.