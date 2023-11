Doigts engourdis et blancs en hiver ? Vous avez peut-être la maladie de Raynaud

Maladie liée au froid

Découverte en 1862 par le médecin français Maurice Raynaud, cette pathologie est liée à une mauvaise circulation sanguine. Elle est généralement déclenchée par une exposition au froid et plus rarement en cas de stress émotionnel. Elle touche les doigts mais aussi plusieurs autres extrémités du corps comme les orteils, le nez et les oreilles. En fait, dû au froid, les vaisseaux sanguins se contractent temporairement et privent les extrémités de l’apport en sang et en oxygène. Résultat: on a une sensation d’engourdissement, nos doigts deviennent blancs, voire bleus, on a du mal à les bouger et parfois plus aucune sensation. La situation peut durer de quelques minutes à quelques heures.