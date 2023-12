D’où vient la délicieuse tradition du cougnou?

Il y a quelques années, le cougnou (cougnole, bonhomme ou coquille selon la région) se dégustait le matin de Noël, avec un bon bol de chocolat chaud. Mais désormais, dès le mois de décembre arrivé, on en voit déjà partout sur les étals des boulangeries et des supermarchés. Ce petit pain brioché (plus lourd que la brioche classique), parfois agrémenté de raisins, de sucre perlé ou même de pépites de chocolat, fait saliver petits et grands durant la période des fêtes. Mais quelle est son origine?