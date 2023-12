Oubliez Mariah Carey: voici la première chanson de Noël 100% belge

Un morceau créé pour rendre les Belges heureux

Pour réparer cela et dans le cadre d’une campagne intitulée «Delivering Joy for the Holidays», la branche belge du géant du e-commerce a collaboré avec Sonhouse. Cette maison de production belge a analysé des centaines de chansons de Noël. Elle a également combiné la science et la musique pour produire une chanson qui rend réellement les auditeurs heureux.

Il existe même une version bilingue

Le résultat est «Pakjes vol geluk/Cadeaux pleins d’Amour», une chanson de Noël 100% belge qui existe en trois versions: en français, en néerlandais, et dans une version bilingue. Et, selon la science, elle est conçue pour rendre les Belges plus heureux pendant la période de Noël. Est-ce que ce morceau détrônera All I Want For Christmas Is You, Last Christmas ou Rockin’ Around The Christmas Tree? On vous laisse vous faire votre propre idée en l’écoutant sur YouTube et sur Spotify !