D’où vient la pizza à l’ananas ?

Des ananas et voilà

Pas hawaïenne du tout

«Juste pour rire»

Selon Sam, à l’époque, la pizza était un plat nouveau et exotique le pays. Elle n’était donc pas régie par les «codes» qu’on lui connaît aujourd’hui. Les frères avaient donc tout le loisir d’expérimenter. Un jour, ils achètent une boîte d’ananas et dispoesent quelques rondelles sur une pizza pour goûter le mélange. «Nous en avons juste mis dessus pour rigoler et voir le goût que ça allait avoir. Nous étions jeunes dans le business et avons tenté beaucoup d’expériences», comme raconte l’inventeur plus tard à la BBC. Les trois frères trouve ça excellen et décidentdonc de l’ajouter au menu, nommant la pizza «hawaïenne», car la marque d’ananas qu’ils avaient utilisée pour goûter était une marque hawaïenne. Très vite, les clients adhère et la pizza devient un énormesuccès !