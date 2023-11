D’où vient le personnage de Casse-Noisette ?

De jouet de bois à conte musical et ballet, le personnage de C asse-Noisette est l’un des emblèmes les plus importants de Noël. Mais savez-vous d’où vient ce personnage et quelle est son histoire ? Metro revient sur les origines de ce symbole féerique.

D’un simple jouet de bois

… à une légende de Noël

Au fil du temps, la petite statuette de bois a inspiré de nombreux contes et légendes de Noël. Le conte le plus célèbre est celui, écrit en 1816, par l’auteur allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffman, intitulé « Casse-Noisette et le Roi des Souris ». Il raconte l’histoire de Marie, une jeune fille, qui reçoit un jouet Casse-Noisette de son oncle Drosselmeyer, horloger et maître en automate le soir de Noël. Ce cadeau rend son petit frère jaloux et une dispute éclate entre les deux frère et sœur. Le jouet finit par se briser. Heureusement, l’oncle arrive à le réparer et les enfants vont dormir. Mais Marie n’arrivant pas à trouver le sommeil, elle décide de descendre pour récupérer son jouet Casse-Noisette en plein milieu de la nuit. C’est alors qu’elle assiste à une scène surréaliste: minuit ayant sonné, ses jouets ont pris vie et s’affrontent dans une guerre opposant les pantins de l’armée de Casse-Noisette aux rats et souris dirigés par le Roi des Souris. Commence alors une aventure féerique emmenant Marie dans un univers magique.