La Belgique va-t-elle enfin avoir droit à un Noël blanc?

La météorologie n’est pas une science exacte, rien n’est jamais sûr à 100%. Au plus on s’éloigne dans le temps, au plus il est difficile d’avoir des certitudes en ce qui concerne les prévisions météorologiques. Mais les experts de l’IRM et d’ailleurs se permettent déjà de réaliser de grandes tendances, qui permettent notamment de nous demander si l’on peut croire à un Noël blanc en 2023.