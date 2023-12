En 2026, vous pourrez comparer votre salaire à celui de vos collègues

Dans trois ans, les employeurs seront obligés d’informer leurs collaborateurs des critères qu’ils utilisent pour les salaires et les augmentations. Vous pourrez ainsi comparer votre rémunération à celle de vos collègues.

En Belgique, seuls quatre travailleurs sur 10 disent savoir combien gagne un collègue occupant une fonction similaire, selon une enquête de SD Worx. Et 25% préfèrent garder cette information secrète.

Une nouvelle directive

Le 10 mai 2023, le Parlement européen a donné son feu vert à la nouvelle directive sur la transparence des rémunérations. L’objectif ? Lutter contre l’écart salarial et la discrimination salariale entre hommes et femmes. Les États membres -et donc la Belgique- disposent de trois ans (jusqu’en 2026) pour transposer la directive dans leur législation nationale.

Qu’est-ce que cela va changer?

En 2021, en Belgique, les femmes gagnaient toujours, en moyenne, 5% de moins que les hommes, selon Eurostat. La situation s’améliore d’année en année et nous sommes plutôt bien classés au niveau de l’OCDE. En outre, en Belgique, les entreprises de plus de 50 collaborateurs doivent déjà procéder, tous les deux ans, à une analyse de la structure de leur rémunération et remettre un rapport à ce sujet, rapporte l’Écho.

Mais désormais, chaque collaborateur pourra évaluer la marge de négociation dont il dispose pour obtenir une augmentation ou simplement réclamer une égalité de salaire avec ses collègues. Selon la directive, si une injustice est constatée, elle doit faire l’objet d’une indemnisation ou d’une réparation intégrale.

Comment les entreprises se préparent-elles?

Trois ans, cela peut paraître loin mais les entreprises doivent déjà se préparer à cette nouvelle directive. Car tous les secteurs et tous les travailleurs sont concernés! «Les nouvelles règles concerneront les rémunérations de tous les collaborateurs. Les employeurs vont donc devoir objectiver les critères d’évolution salariale et la composition des packages salariaux, tout en continuant à valoriser les performances des travailleurs. Il y aura sans aucun doute des répercussions sur les pratiques HR. Les nouvelles règles concerneront les rémunérations de toute personne (hommes et femmes), ainsi que les candidats à l’emploi, qui pourront ainsi se comparer à leurs collègues», indique la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) à l’Écho.

La directive est accueillie positivement par les travailleurs qui pensent à 64% qu’elle aura un impact positif sur la culture d’entreprise. Ils sont toutefois 49% à redouter que cela crée des tensions entre les travailleurs.

