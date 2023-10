Indexation des salaires: voici combien vous allez gagner en plus en janvier 2024

Des prévisions revues à la baisse

Le chiffre exact de l’indexation salariale n’est pas encore connu. En effet, il doit encore tenir compte de l’index des mois de novembre et de décembre. Néanmoins, il se fait de plus en plus précis. À la rentrée, SD Worx estimait encore que l’indexation devrait être de 2,54% pour les salariés de la CP 200. Les prévisions ont depuis lors déjà été revues à la baisse. Le week-end dernier, L’Echo annonçait que l’indexation salariale de 2024 sera comprise entre 1,5 et 2,5%.