On a enfin compris d’où provenait le ronronnement du chat

En 2018, les chercheurs ignoraient encore totalement l’origine du ronronnement du chat dans le cerveau. Aujourd’hui, c’est chose faite grâce à une étude menée par l’Université de Vienne! Celle-ci a partagé ses résultats dans «Current Biology» et nous a ainsi permis d’en apprendre plus sur les ronronnements de cet animal.

Un organe en particulier concerné

Christian Herbst, le chercheur autrichien responsable de cette nouvelle étude, s’est particulièrement intéressé sur le larynx des chats qui est un peu le quartier général des ronronnements (c’est l’organe central). À la base, les scientifiques étaient persuadés que ces «ronrons» étaient «induits par des contractions musculaires actives (AMC) causées par des impulsions électriques venant d’un motoneurone (neurone faisant la jonction entre le système nerveux et des groupes musculaires) et impliquant de ce fait le système nerveux central dont le cerveau fait partie», explique le chercheur. Sauf qu’en réalité et bien… ça va bien plus loin que ça!

À lire aussi Les chats vivent-ils dans un monde différent du nôtre?

En prélevant plusieurs larynx de différents chats, les chercheurs pensaient que l’organe ne pourrait plus émettre le moindre son. Ils ont eu la surprise de leur vie en découvrant qu’en réalité, les larynx ont tout de même continué à émettre des ronronnements en continu. Mais comment est-ce possible?

Comment le larynx des chats continue d’émettre des basses vibrations?

«Nous suggérons que ce régime vibratoire se combine avec une spécialisation anatomique inhabituelle et peu étudiée (des coussinets dans les cordes vocales du chat) pour permettre à la phonation à fréquence de ronronnement d’être pilotée par les mêmes mécanismes aérodynamiques qui génèrent des vocalisations à plus haute fréquence comme les miaulements, les trilles et cris», relate le professeur Herbst dans son étude. Les chats seraient ainsi dotés de «coussinets» (un tissu conjonctif de quatre micromètres d’épaisseur, d’où le nom de «coussinet») qui entourent leurs cordes vocales afin qu’elles «vibrent mieux».

À lire aussi Faut-il ou non dormir avec son chat?

Pour Sciences et Avenir, cette caractéristique permet d’expliquer comment les chats parviennent à émettre des sons si graves et forts à la fois et ce, en continu (en d’autres termes: de ronronner). Attention tout de même car cette fantastique capacité n’a pas encore pu être observée sur un chat vivant. C’est la prochaine étape…

À lire aussi Cinq signes que votre chat vous trompe

Pourquoi le chat ronronne?

Maintenant que l’on sait comment, on peut s’intéresser au pourquoi. Eh bien sachez qu’il existe en réalité plusieurs rais ons. La première et sans doute la plus connue est que le chat ronronne pour exprimer son bien-être, votre petit félin ronronne parce qu’il est tout simplement satisfait et heureux (c’est donc une bonne nouvelle!).En revanche, le chat peut aussi ronronner en situation de stress. Dans cette seconde option, le ronronnement permet à l’animal d’évacuer son stress et il peut même l’aider à guérir plus rapidement en réduisant des éventuelles douleurs qu’il pourrait ressentir à la suite d’une opération par exemple. Pour deviner duquel il s’agit, il suffit d’observer la posture et le comportement de votre mini-panthère. Si votre chat est couché au soleil en train de ronronner les quatre pattes en l’air, c’est qu’il y a de grandes chances qu’il «vive sa meilleure vie». En revanche, s’il semble très abattu, présente une baisse d’appétit ou revient d’une lourde opération de chez le vétérinaire, il essaie peut-être de se soigner ou au moins, de s’apaiser.