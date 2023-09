Est-ce que ça a encore du sens d’apprendre le latin et le grec à l’école? «C’est aussi l’apprentissage de l’esprit critique»

Une meilleure réussite à l’unif?

Les statistiques montrent que celles et ceux qui ont étudié le grec et le latin en secondaire ont un bien meilleur taux de réussite en haute école et à l’université. 61% des élèves qui ont étudié le grec et 53% des élèves qui ont étudié le latin décrochent leur diplôme de bachelier du premier coup, c’est-à-dire en trois ans. Ces stats sont néanmoins à prendre avec quelques pincettes puisqu’on peut imaginer que ces élèves n’entreprennent pas des études scientifiques, réputées comme étant plus difficiles.