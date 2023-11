Est-il réellement moins cher de faire le plein le matin ?

Vous avez l’habitude de faire le plein le soir en rentrant du boulot? Eh bien vous feriez mieux de le faire le matin si vous voulez fairedes économies. C’est du moins ce que préconise Internet. Certains sites automobiles affirment en effet qu’il est moins cher de faire le plein le matin. Mais est-ce réellement le cas? Et pourquoi le prix de l’essence et du diesel serait-il plus avantageuxle matin?

À lire aussi Ces applis pour trouver le carburant le moins cher près de chez vous

Question de température

Ce prix réduit le matin serait dû à la température. Il fait généralement plus froid le matin, ce qui rend le carburant plus dense. Résultat: il y aurait donc plus d’essence ou de diesel dans un même volume. Vous pourriez donc ainsi faire le plein de carburant pour un prix moindre. Au contraire, faire le plein dans l’après-midi serait tout à notre désavantage, le carburant s’évaporant plus rapidement.

En théorique correct

En théorie, cette affirmation est bien correcte, comme l’explique le physicien Patrick Wagner (KU Leuven), interrogé par nos confrères de HLN. «Au plus il fait chaud, au plus la densité du diesel et de l’essence diminue », décrypte-il. «Supposons qu’il fasse 0 ºC le matin et 20 ºC l’après-midi.Vous remarquerez alors que le carburant du matin contient environ 2% de molécules et d’énergie en plus que le carburant de l’après-midi. Sur un réservoir de 50 litres, cela fait 1 litre de différence», donne comme exemple le physicien. Une différence non négligeable donc!

Et en pratique?

Malheureusement, cette astuce ne tient pas la route. «Le carburant est stocké dans de grands réservoirs souterrains », explique Patrick Wagner. «Il ne peut donc y avoir de grandes différences de température». Selon le spécialiste, il n’est d’ailleurs pas vrai que le réservoir chauffe de manière significative lors d’une chaude journée d’été. «De plus, les pertes dues à l’évaporation lors du ravitaillement sont également très minimes.Les ouvertures du réservoir sont faites de telle manière que rien ne puisse s’échapper», éclaire-t-il. Une affirmation confirmée par Johan Mattart, directeur général de la Fédération belge des commerçants de carburant: «En Belgique, on est légalement tenu de livrer du carburant à une température de 15 ºC.Vous n’aurez donc aucun avantage à faire le plein le matin.»

En résumé, faire le pleinle matin, aussi froid soit-il, ne vous permettra pas de faire des économies.

Retrouve toute l’actu sur Metrotime.be