Un homme parvient à voler 3.000 litres d’essence avec son smartphone: «Du pur génie!»

Il n’a pas eu besoin de menacer qui que ce soit ou de la moindre arme de poing. Pour y parvenir, il a simplement utilisé un dispositif pour se connecter à la pompe et, via Bluetooth, il a utilisé son propre GSM comme une petite télécommande. Un mode opératoire très malin qui lui a permis de faire de sacrées économies en essence. Quand on sait qu’en Amérique, le prix du carburant a augmenté de 25% depuis le début de 2023, on peut comprendre sa motivation.