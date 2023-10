Est-il réellement possible de manger sain avec un petit budget ?

Faire ses courses coûte cher et bien manger coûte encore plus cher. Enfin, c’est l’idée répandue. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Manger équilibré est-il réellement impossible lorsqu’on a un mini budget course? On t’explique.

On entend souvent que bien manger n’est pas donné à tout le monde, parce que l’alimentation saine coûte plus cher que la malbouffe. Mais qu’en est-il en réalité? N’est-il pas possible de manger sain et pas cher ?

Metro a déniché pour vous quelques clés pour manger sain lorsqu’on a un budget courses limité :

Privilégier les aliments non transformés

Les plats préparés et les aliments industriels coûtent généralement plus cher que les aliments bruts. De plus, ils sont souvent bourrés de sucres, de graisses, de sel et d’additifs . Voilà pourquoi il vaut mieux éviter de mettre ce type d’aliments dans son caddie. Par exemple, acheter un wrap au poulet préemballé reviendra à plus cher que de le préparer soi-même. De plus, lorsqu’on cuisine, on sait exactement ce qui se retrouve dans notre assiette et on évite le surplus de sel et de sucre ainsi que les additifs.

Consommer des fruits et légumes locaux et de saison

En plus de n’avoir aucun goût, vos tomates achetées en plein hiver vous coûteront sûrement plus cher que lorsque c’est la saison. Pour alléger son ticket de caisse, vous devez impérativement privilégier les fruits et légumes de saison. Ce mois-ci par exemple, cotés fruits, ce sont, entre autres, les pommes, les poires, les figues et les kakis qui sont de saison. Pour ce qui est des légumes, les carottes, les choux, les brocolis et bien sûr les potirons sont à privilégier en octobre. De même, les fruits et les légumes cultivés en Belgique seront vendus moins cher que ceux importé de l’autre bout du monde. Il peut donc être intéressant de faire attention à l’origine des produits pour son portefeuille, mais aussi pour la planète.

Opter pour des protéines végétales

La viande, le poisson et les fruits de mer coûtent cher. Si l’on cherche à limiter ses dépenses tout en mangeant équilibré, il peut être intéressant de remplacer la viande et le poisson par d’autres protéines de qualité qu’on trouve dans les légumineuses comme les pois chiches, les haricots rouges ou encore les lentilles. Les œufs sont eux aussi bon marché, et si vous l’ignoriez, deux œufs constituent le même apport qu’un steak. Il existe donc bien des alternatives plus économiques à la viande!

Acheter en vrac

Faire ses courses en vrac est une des meilleures solutions pour acheter moins cher des produits de qualité. De plus, cela permet d’éviter les emballages. Et aujourd’hui, il devient de plus en plus facile d’acheter ses aliments de base en vrac. N’hésitez donc pas à faire vos stocks de des céréales (riz brun, quinoa…), de pâtes et de fruits et légumes lorsque vous vous rendez dans un magasin qui propose ses aliments en vrac. Votre portefeuille vous dira merci!

Faire un tour au rayon surgelé

Certains aliments surgelés comme les fruits et les légumes sont souvent vendus moins cher en surgelé. Il peut donc être financièrement intéressant d’en acheter. De plus, opter pour des aliments surgelés, signifie aussi avoiruneplus grande variété de choix. Pas besoin de faire attention aux saisons lorsqu’on achète au rayon froid. À vous les smoothies à la fraise en plein mois de novembre!

