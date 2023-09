Back to routine : Dix tips pour manger à nouveau sainement après les vacances

Déguster un délicieux menu trois services au soleil, arrosé d’une carafe de bon vin, et finir la journée en savourant une glace. La vie insouciante en vacances est souvent associée à des repas plus copieux et plus appétissants qu’en temps normal. Mais quelle est la meilleure façon de reprendre une vie normale? Nous vous aidons avec dix tips pratiques.

1. De l’eau!

En voyage, l’eau cède régulièrement la place à des cocktails ou des sodas délicieux. Commencez dès aujourd’hui à boire le plus possible d’eau. Elle hydrate votre organisme et diminue votre sensation de faim. Facilitez-vous la tâche en buvant d’abord un verre d’eau et voyez ensuite si vous avez encore faim. Si oui, optez pour un en-cas sain.

2. Moins d’alcool

Le point 2 va de pair avec le point 1. Lorsque vous vous mettez à boire plus d’eau, vous devez en même temps aussi diminuer votre consommation d’alcool. Votre train-train quotidien est plus difficilement compatible avec une consommation d’alcool aussi importante qu’à la Côte d’Azur. Si, par le plus grand des hasards, il fait quand même beau en Belgique et que vous voulez boire un verre en terrasse avec vos amis et amies, optez pour un délicieux mocktail (un cocktail sans alcool).

3. Mangez suffisamment

L’«erreur» que beaucoup de gens commettent est qu’ils se mettent à manger trop peu. Vous voulez compenser la quantité astronomique de calamars ingurgités? Ne le faites surtout pas en vous affamant! Mangez simplement suffisamment de produits sains. Si vous adorez manger, optez pour trois repas principaux et deux en-cas.

4. Des légumes, des légumes et encore des légumes

Comme vous venez juste de rentrer de voyage, il est encore plus utile de mettre beaucoup de légumes au menu. Essayez de manger cinq portions de légumes par jour, buvez de la soupe fraîche et mangez une salade avec votre lunch. Utilisez-la aussi comme en-cas. Elles sont délicieuses, calent bien et contiennent très peu de calories.

5. La préparation est essentielle

Établissez un planning. Un bon planning, c’est du prémâché! C’est probablement le point le plus difficile après un voyage: retrouver votre rythme normal. Planifiez quand vous allez faire des courses et ce dont vous avez besoin dans les prochains jours. Pour certaines personnes, cela peut même être très utile de planifier à l’avance ce que vous allez manger exactement.

À lire aussi Pourquoi la rentrée est le paradis des promos dans les supermarchés?

6. Privilégiez les protéines

Nous mangeons trop de glucides et trop peu de protéines. Si vous mettez plus de protéines à votre menu, vous serez plus vite rassasié(e) et votre glycémie sera en équilibre. Vous aurez ainsi moins vite faim après vos repas. Mangez donc moins de pain et de pâtes et introduisez des haricots, des légumineuses, des noix non salées et du poisson dans vos plats. Si vous mangez quand même des glucides, mieux vaut faire la distinction entre bons et mauvais. Les mauvais glucides se retrouvent dans les aliments raffinés comme le sucre (sodas) et les produits à base de farine transformée (pain, pâtes). Vous trouvez les bons glucides dans les légumes-feuilles, les fruits, les noix et les produits à base de céréales entières non transformées.

À lire aussi Voici une méthode infaillible pour tenir vos bonnes résolutions

7. Les (bons) en-cas sont sains!

Les vacances reviennent souvent à passer d’un en-cas à l’autre. Ou même à rester à ne rien faire et à grignoter. Et il n’y a en soi rien de mal avec les en-cas, mais dans la vie de tous les jours il vaut mieux grignoter des choses relativement saines. Mangez des noix, des graines de tournesol ou des chips de légume. Les pois chiches ou le maïs grillés sont aussi délicieux et faciles à emporter.

8. Du rythme

Pendant les vacances on se lève souvent plus tard, on se couche plus tard et nos journées sont différentes. Pour reprendre vos habitudes saines, cela aide à redonner du rythme à votre vie. Il est fort probable que cela se fasse automatiquement parce que vous reprenez le travail ou que vous devez à nouveau conduire les enfants à l’école. Adaptez-y à nouveau votre rythme alimentaire. Veillez à prendre trois repas principaux par jour. Le petit-déjeuner, le déjeuner à midi et le repas du soir. Prenez entre les repas un en-cas sain si vous en ressentez le besoin.

9. Beaucoup de fibres

Les fibres ne sont pas seulement saines, elles donnent plus longtemps une sensation de satiété comparé aux autres nutriments. Vous avez régulièrement faim après le repas? Il y a de fortes chances que ce repas contenait trop peu de fibres. Quelles sont les bonnes sources de fibres? Le pain complet est un fournisseur connu de fibres, mais les pâtes et le riz complets sont aussi plus riches en fibres que leurs variantes blanches. Si en plus vous mangez chaque semaine du poisson gras, beaucoup de haricots et de légumineuses, vous aurez tout bon.

10. Profitez (mais un peu moins)

Ce n’est pas parce que les vacances sont terminées que c’est la misère. Essayez surtout d’encore en profiter suffisamment. La vie est trop courte pour réfléchir à chaque bouchée et, de plus, ne respectez pas pleinement vos bonnes habitudes si elles sont un martyre pour vous. Profitez donc, mais peut-être un peu moins pleinement.