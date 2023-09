Faut-il conserver les œufs au frigo ?

Après ceux qui aiment la pizza à l’ananas et ceux qui la détestent, ceux qui portent des Crocs et ceux qui ne peuvent les voir en peinture, Metro se devaient de revenir sur un autre débat d’importance cruciale : la place des œufs dans notre cuisine. Faut-il mettre sa boîte d’œufs au frigo ou est-ce inutile, voire même une très mauvaise idée de le faire ? On a la réponse.

À température ambiante en magasin

Tu n’es pas sans avoir remarqué qu’en magasins, les œufs ne sont pas placés dans un frigo. Il paraît donc évident que si les œufs ne sont pas stockés dans un endroit réfrigéré en supermarché, ils ne doivent pas non plus l’être chez nous. Comme l’explique Daniel Würgler, le président de GalloSuisse, l’association des producteurs d’œufs suisses, il n’est en effet pas spécialement nécessaire de placer ses œufs au frais. «L’œuf se conserve pendant 21 jours à température ambiante sans développement bactérien quelconque. Il a une protection naturelle et c’est pour cela qu’on peut le stocker à température ambiante». A priori, pas d’inquiétude donc si ses œufs sont rangés dans un placard.

Éviter les fluctuations de températures

Selon le spécialiste, «le plus important est de ne pas soumettre les œufs à des variations de températures ». Si on choisit de mettre ses œufs au frigo, il faut surtout éviter de les sortir pendant trois jours puis de les replacer au frigo. C’est ainsi que l’œuf vieillira mal. En effet, à cause des fluctuations de températures, de la condensation risque de se former sur la coquille, laissant passer les germes à travers les pores. C’est d’ailleurs pour éviter ces changements de températures (froid-chaud-froid) que les œufs ne sont pas stockés dans des frigos en magasins.

Au frigo ou au placard?

En conclusion, il n’est pas nécessaire de stocker ses œufs au frigo. Mais ce n’est pas non plus déconseillé. Ce qu’il faut surtout éviter ce sont les variations de températures qui augmentent le risque de prolifération des bactéries. «Les œufs doivent être maintenus à une température constante pour conserver leur qualité», comme l’explique l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca). «Il est recommandé de conserver les œufs au frais et à l’abri de la lumière en vue de garder leur fraîcheur et pour limiter le risque de salmonelles». Les laisser au frigo serait donc la meilleure option selon l’Afsca. À noter aussi: il ne faut surtout pas laver ses œufs ! La coquille contient en effet une couche de protection qui empêche les bactéries de rentrer. Il est aussi préférable de placer les œufs avec le côté pointu vers le bas afin que le jaune d’œuf reste bien au centre et que la chambre à air, se trouvant du côté bombé, ne soit pas compressée.

Le débat est clos!

