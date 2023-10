Faut-il laisser les enfants gagner aux jeux de société? Voici le top 5 des excuses des parents qui ne le font pas!

Le bureau d'études iVOX a mené pour le compte d' Asmodee une enquête auprès de 1.000 Belges représentatifs en termes de sexe, de langue, d'âge et d'éducation. Le but était de les interroger sur la manière dont ils jouent aux jeux de société avec leurs enfants.

36%des Belges ne laissent (presque) jamais leurs enfants gagner !

Cette étude révèle que 80% des parents qui jouent à des jeux de société avec leurs enfants considèrent cette activité comme divertissante. Quelque 63% des parents laissent gagner leurs enfants de temps en temps , essentiellement pour leur donner confiance en soi. Plus du tiers des Belges (36%) font savoir qu’ils ne laissent (presque) jamais leurs enfants gagner .

Les cinq raisons de ce choix

Les parents ont plein de raisons de ne pas laisser gagner leurs enfants aux jeux de société. Celle qui revient le plus souvent est « par souci de leur inculquer le sens de la réalité » (58%). Viennent ensuite à égalité avec 39 %: «c’est un choix pédagogique délibéré» et «c’est une manière de valoriser leurs efforts». Enfin, les deux dernières raisons seraient qu’il s’agisse d’un choix de l’enfant : «parce l’enfant ne veut pas qu’on le laisser gagner» (22%) et «parce que les enfants veulent gagner par eux-mêmes» (18%).