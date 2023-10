Orbito, un jeu qui va vous retourner les méninges!

Entre Assassin’s Creed Mirage, Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder, les sorties vidéoludiques se bousculent pour le moment. Mais il n’y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Depuis le Covid, l’engouement des Belges pour les jeux de société ne cesse de grimper. Et dans ce secteur aussi, il y a plein de pépites et de nouveautés. On a testé Orbito, un jeu qui vient d’être primé aux «Toys & Games of the Year», qui récompense chaque année depuis près de 25 ans les meilleurs jeux et jouets de l’année.

Orbito, un Puissance 4 amélioré

Tout le monde connaît Puissance 4, l’emblématique jeu de Hasbro. Dans ce grand classique des jeux de réflexion, il faut aligner quatre pions de la même couleur horizontalement, verticalement ou en diagonale pour remporter la partie. Orbito reprend le même principe mais avec quelques subtilités qui font toute la différence et qui vont vous faire creuser encore un peu plus les méninges. Ici, pas de jetons jaunes et rouges, mais des billes blanches et noires. Pas de damier vertical non plus, mais un petit carré de quatre sur quatre à poser sur la table. Vu comme ça, ça ne semble pas très compliqué. Mais ce qui fait toute la différence, c’est ce bouton Orbito placé au centre du plateau. Après chaque coup, il faut appuyer dessus et toutes les billes se déplacent sur deux orbites. Pour aligner (verticalement, horizontalement ou en diagonale) quatre billes de même couleur, il faut donc réfléchir et anticiper la manière dont elles vont se déplacer. Ajoutez à cela la possibilité de déplacer la bille d’un adversaire d’une case de manière horizontale ou verticale et vous aurez un vrai bon jeu de réflexion, simple à jouer mais difficile à maîtriser.

La flexibilité cognitive mise en avant

Orbito a été développé par le concepteur de jeux belge FlexiQ. Il se joue à deux et convient aussi bien aux enfants à partir de sept ans qu’aux adultes. Une partie dure environ dix minutes et le jeu est commercialisé au prix de 24,99€. Il a été primé dans la catégorie «Jeux de Réflexion et de Logique». «Tous les jeux font réfléchir mais, avec Orbito, nous avons été plus loin. La flexibilité cognitive est une compétence très importante, tant pour les enfants que pour les adultes. C’est en effet en exploitant notre capacité d’adaptation que nous pourrons atteindre notre plein potentiel dans un monde en perpétuelle évolution. Aujourd’hui, je suis particulièrement fier et heureux de voir qu’Orbito figure parmi les meilleurs jeux de société de Belgique», a déclaré Peter Robberecht, le fondateur de FlexiQ.

Une excellente idée de cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année!