Faut-il retourner ses vêtements avant de les laver ?

Les plus méticulleux le font systématiquement avant de lancer une machine à laver: retourner leurs vêtements . Mais savez-vous d’où vient cette habitude ? Et est-il réellement mieux de retourner son t-sirt ou son pantalon avant de le laver ? Metro vous explique.

Un meilleur lavage

Vous êtes vous déjà demandés pourquoi il est conseillé de retourner vos vêtements avant de les laver ? En fait, selon les adeptes de cette technique, cela permettrait un meilleur lavage. La transpiration laisserait en effet l’intérieur de votre habit plus sale que le textile extérieur, pourtant lui exposé aux aléas de l’environnement. Le second argument des ceux qui retournent leurs vêtements avant de les laver consiste à dire que cela protègerait la qualité du tissu et l'éclat de ses couleurs, qui s’abiment au fur et à mesure des lavages. En retournant son vêtement, on protègerait les fibres du tissu et leur coloration, augmentant ainsi la durée de vie de son habit.