Fêtes de fin d’année : voici pourquoi il ne faut pas trop couvrir vos enfants de cadeaux

Au-delà du simple acte de générosité, le fait de couvrir vos enfants de cadeaux soulève des interrogations sur l'impact que cela peut avoir sur le développement de vos enfants. «On est dans une société consumériste, et les gens ne savent plus comment s’arrêter. Ils ont parfois besoin que quelqu’un leur dise : n’en faites pas trop, car "trop" est l’ennemi du bien…», explique Bruno Humbeeck (UMons), pédopsychologue, chercheur et auteur d’une quarantaine de livres sur l’éducation et la famille, à la Libre Belgique.