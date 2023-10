La crise des opïoides fait rage aux Etats-Unis: des scientifiques ont-ils trouvé la solution miracle?

D’après l’Institut français de l’Éducation, «les vaccins anti-addiction reposent tous sur un même mécanisme: empêcher une molécule pouvant provoquer une dépendance de traverser la barrière hémato-encéphalique et de se fixer dans le cerveau pour y exercer ses effets.» Comment ça marche alors? En provoquant la «formation d’anticorps dirigés contre ces substances psychoactives dans le corps humain», ces vaccins vont créer un ensemble complexe constitué à la fois d’anticorps et de substance psychoactive trop gros pour rejoindre le cerveau. Or, comme le souligne «Sciences et Avenir», «l’opioïde ne peut pas pénétrer dans le cerveau et ne peut plus produire son effet euphorique et de détente. Ce qui devrait aider à la personne atteinte d’addiction à arrêter de l’utiliser.» Voilà comment les chercheurs espèrent parvenir à stopper l’addiction et, de ce fait, des éventuelles overdoses.