La rilatine, un médicament miracle ou un danger pour nos enfants?

TDAH . Ces dernières années, vous n’avez pas pu passer à côté de ces quatre lettres qui reviennent régulièrement au centre des débats, surtout lorsqu’on parle d’éducation. Elles correspondent au trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité. On estime que cette maladie chronique touche entre 3 à 12% des enfants , pour 1 à 6% des adultes. Et bien souvent, pour les traiter, on utilise la rilatine .

La rilatine, c’est quoi?

La rilatine, également connue sous le nom de méthylphénidate, est un médicament stimulant souvent prescrit pour le traitement du TDAH chez les enfants et les adultes. En d’autres termes, lorsque vous prenez de la rilatine, vous serez beaucoup plus concentré sur la tâche que vous effectuez, quelle qu’elle soit. Sauf que voilà, certains experts estiment que donner ce médicament à un enfant, c’est parfois choisir la facilité. En effet, d’autres choses peuvent être mises en place , notamment des aménagements scolaires, avant d’en arriver là. «C’est un médicament qui a des effets spectaculaires et aide énormément en cas d’échec scolaire ou de difficultés d’intégration à l’école mais certains médecins généralistes ont tendance à prescrire ce médicament de manière systématique. Dans de nombreux cas, le médicament n’est pas du tout indispensable », explique Jacques Grégoire, expert des enfants haut potentiel à nos confrères de la DH.

Quels sont les effets de la rilatine?

Qui de mieux pour vous en parler que moi, auteur de cet article, qui a été pendant plusieurs années de son adolescence sous rilatine ? À l’époque (et les choses n’ont pas totalement changé), j’étais un enfant turbulent, qui avait du mal à me concentrer et à rester en place. Bref, un p’tit gars qui souffrait du TDAH. Lorsque ma neurologue a décidé de me prescrire de la rilatine, je l’ai vu comme une opportunité de performer en classe, ce qui me convenait très bien. Sauf que rapidement, j’ai réalisé l’impact que le médicament avait sur ma vie sociale et sur mon caractère. Lorsque je descendais dans une cour de récréation, mon cerveau ne se mettait pas sur «OFF» et n’attendait qu’une chose, retourner à ce que j’avais entrepris en classe. En concertation avec mes parents, qui ne voulaient pas voir leur fils se légumiser, j’ai donc arrêté de prendre ce médicament et je suis redevenu un petit ‘con’ turbulent, mais un petit ‘con’ qui n’était pas mort socialement, au moins. Car quand on se penche sur la liste des effets secondaires, elle est effrayante: perte d’appétit, insomnies, nervosité, anxiété, dépendance, changements d’humeur,etc.