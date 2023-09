Le Bic à 4 couleurs, bientôt interdit dans les écoles ?

De la jalousie et des conflits évités

Ce n’est pas tout. À côté du bruit parfois désagréable émit par ces Bics, un autre problème est survenu suite à un challenge apparu sur TikTok . En effet, tout comme les billes et les feuilles Diddl étaient les stars des cours de récré à leur époque, les Bics 4 couleurs sont désormais aussi désirables chez les étudiants que le dernier jeu vidéo à la mode à cause du réseau social chinois.

Le principe du défi TikTok ? Obtenir le plus possible de Bics afin de pouvoir afficher la collection la plus impressionnante possible sur les réseaux. Conséquences? L’émergence d’un véritable trafic de Bic chez les étudiants ! Celui-ci se traduit par la floraison de nombreux groupes de trocs et de vente de ces Bics sur les réseaux sociaux. Pour éviter les crises de jalousie ou même les vols entre élèves, certaines écoles françaises ont donc décidé de bannir le Bic de leurs établissements, quitte à devoir en confisquer toutes les semaines. Il n’y a plus qu’à prier pour que leur décision radicale ne parvienne pas aux oreilles de nos directeurs belges !