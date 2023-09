Le vortex polaire est en train de se reformer: se dirige-t-on vers un hiver rigoureux en Belgique?

Le vortex polaire, c’est quoi?

Le vortex polaire, également connu sous le nom de tourbillon polaire, est une région de vents forts et tourbillonnants située dans la stratosphère, au-dessus du pôle Nord. Il s’agit d’un système de basse pression permanente qui se forme dans la haute atmosphère. Le vortex polaire est le plus actif pendant les mois d’hiver, généralement de décembre à février. C’est à cette période que les températures au-dessus du pôle Nord sont les plus froides.

Ce phénomène joue un rôle essentiel dans la régulation des conditions météorologiques, en particulier dans l’hémisphère nord. Il aide à maintenir l’air froid et polaire confiné au-dessus du pôle Nord, ce qui a un impact sur la météo en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Que se passe-t-il quand il est plus faible?

Il peut arriver que le vortex polaire soit plus faible que d’habitude, ce qui cause des réchauffements stratosphériques soudains. Ceux-ci peuvent entraîner des changements significatifs dans le climat, notamment des variations dans les températures, les précipitations et les schémas de vent. Ils peuvent favoriser des conditions météorologiques inhabituelles, telles que des périodes de froid extrême dans certaines régions, des retards de la circulation atmosphérique et des anomalies climatiques.