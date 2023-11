Les légumes surgelés sont-ils (réellement) moins bons pour la santé?

La réponse des experts

Lorsqu’on interroge des experts sur le sujet, leur réaction n’est pas aussi alarmiste que certains peuvent encore parfois l’être lorsqu’ils parlent de légumes surgelés. Dans un entretien avec la RTBF, Christophe Berniaux, responsable qualité chez Hesbaye Frost (une chaîne de surgélation), s’est exprimé sur les fameux «nutriments» perdus lors du processus de congélation: «Le blanchiment fait perdre un peu de vitamines, entre quinze et vingt pour cent de vitamines, mais à part ça, on n’a aucun risque de perdre vraiment. Donc on a au final un produit qui conserve tout le reste en termes de nutriments.», a-t-il déclaré en parlant des légumes en général.

La congélation permet de prolonger la durée de vie des aliments en ralentissant leur vieillissement. L’important pour conserver un maximum de leur vitamine C est d’aller «vite». En effet, plus le temps passe, plus les légumes sont exposés à l’oxygène (entre autres) et plus ils perdent leur vitamine. Or, si par exemple des petits pois surgelés passent 150 minutes à l’air libre entre le moment où ils sont ramassés puis congelés. À l’inverse, un légume frais peut parfois mettre 3 à 5 jours avant d’arriver dans nos supermarchés, voire même un peu plus jusqu’à nos assiettes. On peut donc se demander qui des deux contient au final le plus de nutriments…