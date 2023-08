Comment manger des fruits et légumes plus facilement quand on est étudiant ?

Un petit budget, un espace réduit et du matériel rudimentaire, bien manger quand on est étudiant.e, ce n’est pas toujours facile. Puis, qu’on se le dise, on n’en a pas toujours envie non plus… Mais il ne faut pas oublier que les fruits et légumes sont indispensables pour une alimentation saine. Riches en vitamines et minéraux, ils renforcent les défenses immunitaires et luttent plus facilement contre la fatigue. Alors, tu es étudiant.e et tu as du mal à t’y mettre ? Kotplanet t’explique comment manger des fruits et légumes plus facilement !

Retrouve la suite de l'article ici.