L’hiver sera-t-il plus rigoureux que prévu en Belgique?

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l’hiver, et nous en sommes déjà à deux mois d’automne sur les trois. Les météorologues commencent doucement à faire leurs prévisions pour l’hiver, qui risquent d’en surprendre plus d’un. Metro vous explique.

Ce jeudi, tout le monde ne parle que de la tempête Ciaran, qui surprend un petit peu son monde après un automne qui a été, qu’on se le dise plutôt doux. Et si depuis quelques jours, on sent bel et bien que nous ne sommes plus en été, on en vient à se demander à quoi ressemblera l’hiver, dans un monde où les saisons n’ont parfois plus trop de sens.

Un hiver plus doux que d’habitude?

Il est à noter que l’hiver météorologique commence le 1er décembre et qu’il sera, selon Météo-France, plus doux que la moyenne avec une anomalie positive d’un à deux degrés, mais bousculé par plus de précipitations que d’habitude. C’est une tendance que l’on observe aussi en Belgique. Nos confrères de «La Libre» ont interrogé Pascal Mormal, expert en la matière, sur cette anomalie: « Un à deux degrés, c’est tout de même une anomalie conséquente. C’est a priori le mois de décembre qui s’annonce plus doux, la douceur semble à ce stade moins marquée pour janvier et février.»

De quoi s’inquiéter?

« C’est assez préoccupant, il ne faut pas l’oublier. Depuis 2013, nous n’avons connu aucun hiver à peu près froid. Il y a bien eu quelques épisodes de neige et l’une ou l’autre semaine froide, mais rien qui fasse changer les moyennes pour autant. On est très loin des hivers des années 1970 ou 1980», s’alarme-t-il. Pour illustrer son propos, il cite l’exemple de la dernière vague de froid enregistrée à Uccle, en février 2012. Malgré celle-ci, l’hiver 2011-2012 n’avait pas été plus froid que ça dans son ensemble…

