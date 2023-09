L’humanité a-t-elle réellement failli disparaître il y a 900.000 ans?

De quoi parle-t-on?

Le 31 août dernier, des chercheurs chinois, américains et italiens ont publié une étude qui a fait grand bruit dans la communauté scientifique. Ceux-ci estiment que 98,7% de nos ancêtres auraient disparu il y a 900.000 ans et qu’il n’y avait plus que 1.280 humains sur Terre.