Lumières dans le ciel, animaux qui fuient : existe-t-il des signes annonciateurs d’un séisme?

Chaque séisme important met en avant des théories sur des signes précurseurs qui auraient lieu avant la secousse. C’est encore plus le cas depuis l’avènement des réseaux. Mais existe-t-il réellement des signes annonciateurs d’un tremblement de terre? Que disent les scientifiques? On fait le point.

Après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc, plusieurs mystérieuses vidéos ont envahi les réseaux sociaux, interrogeant des internautes du monde entier et suscitant parfois des théories farfelues aux limites du conspirationnisme. Le phénomène n’est pas nouveau. Ces dernières années, les tremblements de terre en Turquie, au Mexique ou encore au Chili avaient aussi engendré leur lot de vidéos virales. Comme souvent, beaucoup de ces séquences doivent être prises avec des pincettes. Parfois, il s’agit de vidéos datant d’il y a plusieurs années, voire filmées dans d’autres pays. D’autres fois, ce sont des montages. Néanmoins, certaines de ces vidéos témoignent de phénomènes étranges mais bien réels. Même si on va le voir, elles sont loin de convaincre les scientifiques.

Des lumières dans le ciel

Le soir du 8 septembre, peu avant le tremblement de terre au Maroc, un homme affirme avoirfilmé d’étranges boules lumineuses dans le ciel de Marrakech. Bien que ces images amateurs n’aient pas de valeur scientifique, elles illustrent potentiellementun phénomène mystérieux, méconnu mais bien réel. Il s’appelle EQL (pour earthquake lights) ou lumières de séisme en français. Il est étudié depuis la fin des années 1960 et serait associé à moins de 10% des séismes dans le monde. En 2014, des chercheurs s’étaient intéressés à ce phénomène. Sur base de l’analyse de 65 témoignages, ils avaient identifié quatre grandes familles de luminosités sismiques allant de sphères lumineuses statiques, comme celles qui auraient été aperçues à Marrakech, à «des sortes de flammes qui sortent de terre», en passant par des «flashs rapides et brefs». Elles pourraient être issues de «la libération brutale de charges électriques provoquées par des glissements de roches cristallines qui remontent en surface et ionisent l’air ambiant», explique Le Figaro. «C’est une hypothèse qui n’a pas été confirmée et ne fait pas du tout consensus parmi les scientifiques», indique Lucile Bruhat, docteure en géophysique et spécialiste des tremblements de terre, à nos confrères de La Voix du Nord. «En général, cette lumière sismique vient tout simplement de câbles qui se cassent en lien avec le tremblement de terre et générèrent un arc électrique», précise-t-elle.

L’origine des lumières de séisme fait donc toujours l’objet de discussions chez les scientifiques. «Si ce phénomène a déjà été observé, il est suffisamment rare pour que les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d’accord à chaque fois sur l’origine de ces lumières sismiques», relatait en 2021 le média américain The Hill.

Le sixième sens des animaux?

Cela n’a pas été le cas après le séisme au Maroc, mais parfois, ce sont des vidéos censées démontrer le sixième sens des animaux qui fleurissent sur le web les jours suivants une catastrophe. Là encore, la communauté scientifique est divisée. En 2018, une grande étude a tenté de répondre à la question «Les animaux peuvent-ils prédire les tremblements de terre?». Pour cela, les sismologues ont analysé 180 études scientifiques pourtant sur les comportements de 130 espèces animales au cours de 160 séismes. Les chercheurs ont conclu que certains animaux pouvaient bien réagir à des microtremblements, imperceptibles par les humains, qui surviennent avant des secousses plus violentes. Néanmoins, techniquement parlant, le séisme a déjà débuté. «Une grande surprise pour nous a été que la grande majorité des affirmations publiées reposaient sur de mauvaises données d’observation », soulignait Heiko Woith, sismologue au Centre de recherche allemand pour les géosciences (GMZ) et auteur principal de l’étude. Si des faits existent, jusqu’à présent, aucune étude scientifique ne permet de faire le lien entre le comportement des animaux et un séisme à venir.

Les séismes sont impossibles à prédire

S’il y a bien quelque chose au sujet duquel tous les scientifiques sont d’accord, c’est qu’à l’heure actuelle, il est impossible de prédire les tremblements de terre. «Nous n’avons pas de méthode fiable pour prédire les séismes. En d’autres termes, on ne peut pas faire de ‘météo sismique’. Ainsi il est impossible de prédire les séismes de la semaine ou l’année à venir. Par contre, les géologues et sismologues peuvent identifier les zones à risque, évaluer le degré d’activité des failles, et ainsi calculer les magnitudes et récurrence (temps de répétition entre deux événements) probable des séismes», explique Robin Lacassin, directeur de recherche à l’Institut de Physique du Globe de Paris, au Figaro. « Il est impossible de prévoir un tremblement de terre. On peut émettre une alerte en disant que dans telle zone donnée, on observe des paramètres anormaux liés à l’activité sismique. Mais on ne peut pas prédire exactement ce qui va se produire», confirme à Franceinfo Michel Parrot, ancien directeur de recherche au CNRS et par ailleurs spécialiste français des lumières sismiques.