Mais pourquoi l’Empire romain fascine autant les hommes? (vidéos)

L’attrait des hommes, principalement américains, pour cette période de l’Histoire irait plus loin. Certains y voient plusieurs parallèles avec les Etats-Unis d’aujourd’hui. «J’y pense tous les jours parce que les parallèles entre leur mode de vie et le nôtre sont très similaires. La chute de Rome est comparable à la chute de toute notre civilisation. Il n’y a donc peut-être pas de meilleure culture dont on puisse s’inspirer et sur laquelle on puisse réfléchir», explique Erick Svensson, dans un article du HuffPost.

Le fantasme du gladiateur