Pourrions-nous bientôt communiquer avec les animaux?

N’avez-vous jamais regardé votre chat et votre chien et pensé: «Je donnerais tout pour savoir ce qui lui passe par la tête»? Hé bien sachez qu’une étude pourrait vous aider à enfin le découvrir. «Au Japon, une étude (encore non vérifiée par ses pairs à l’heure actuelle) affirme avoir développé un algorithme capable de comprendre les poules», a révélé Moustique, pour le plus grand plaisir des fans d’animaux.